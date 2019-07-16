РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 июл. Руководство школы №34 в Подольске к новому учебному году приобрело оборудование для проведения экспериментов по физике на 200 тысяч рублей, сообщила «РИАМО в Подольске» директор образовательного учреждения Инна Горкавая.

«В рамках подготовки к новому учебному году мы провели целый ряд мероприятий. Во-первых, был обновлен библиотечный фонд примерно на 2,5 миллиона рублей. Во-вторых, в школе была закуплена новая учебная мебель, велся косметический ремонт, а также заменили около 70% ламп на светодиодные», – сказала Горкавая.

Помимо этого, в образовательное учреждение было закуплено оборудование.

«Так, мы приобрели оборудование для проведения экспериментов в кабинет физики на 200 тысяч рублей, на 100 тысяч рублей мы приобрели конструкторы для робототехники и на 150 тысяч рублей – акустическое оборудование в актовый зал», – добавила Горкавая.

Она добавила, что на конец прошлого учебного года в школе учились около 1,2 тысячи человек. В настоящее время ожидается, что к новому учебному году численность учащихся увеличится примерно на 150-200 человек.