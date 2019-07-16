РИАМО - 16 июл. На интернет-портале «Добродел» проходит голосование за лучшую творческую работу конкурса граффити Подмосковья, Солнечногорск представляет арт-объект с изображением поэта Александра Блока, говорится сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Портрет известного русского поэта Александра Блока, детство и юность которого прошли в усадьбе Шахматово в Солнечногорье, изобразили уличные мастера Александр и Юлия Сергеенко, Юрий Литенко», - говорится в сообщении.

По итогам голосования, в котором представлены 32 арт-объекта из разных муниципалитетов Подмосковья, будет выбран победитель в специальной номинации «Народное граффити».

Принять участие в голосовании за лучшую творческую работу областного конкурса граффити можно на интернет-портале «Добродел». До завершения голосования осталось 10 дней.