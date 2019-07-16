РИАМО - 16 июл. В новой Москве стартует строительство спортивного комплекса «Ралли Кросс Арена» – площадки для любителей авторалли, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

Спорткомплекс расположится недалеко от села Ознобишино в поселении Щаповское в Троицком административном округе. Строительство начнется уже в следующем квартале. Планируется, что длина самой трассы для ралли составит 1200 метров. Рядом с ней разместится площадка для автомодельного спорта размером около 600 квадратных метров.

«Комплекс будет очень современным. Помимо собственно спортивных объектов здесь построят административно-бытовое здание площадью почти 4 тысячи квадратных метров, трибуну для зрителей на 300 мест, паркинг на 150 автомобилей», – сказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Подготовительные работы на месте будущего спортивного комплекса для любителей автоспорта уже начались.