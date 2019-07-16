РИАМО - 16 июл. Все жильцы пятиэтажки на улице Летчика Бабушкина в столице оформили документы и переехали в новостройку по программе реновации, она находится в 130 метрах от старого дома, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Новый дом находится по адресу: улица Летчика Бабушкина, дом 29, корпус 2. Четыре семьи воспользовались правом на докупку площадей по льготной цене, заключив договоры с Московским фондом реновации жилой застройки.

«В Бабушкинском районе Москвы уже второй дом полностью расселен по программе реновации. Им стала пятиэтажка на улице Летчика Бабушкина (дом 27). Все 40 семей, проживавших там, заключили с департаментом договоры на новое жилье и переехали в новостройку, которая находится в 130 метрах от старого дома», — сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Программу реновации жилищного фонда приняли в августе 2017 года. В нее вошли 5173 дома. Для строительства нового жилья уже подобрано 329 стартовых площадок, и этот список регулярно пополняется.

За два года по программе построили более 40 домов. Москвичи переезжают в квартиры с отделкой комфорт-класса: стены в комнатах оклеены обоями, на полу уложен ламинат, санузлы облицованы керамической плиткой. На кухнях установлены плиты и мойки, а в санузлах — ванны, унитазы, раковины и полотенцесушители.

Во дворах озеленяют территорию, ставят детские и спортивные площадки. Также рядом с домами делают велопарковки, велодорожки и зоны отдыха.