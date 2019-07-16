РИАМО – 16 июл. Баня загорелась в Сергиево-Посадском городском округе, к ликвидации пожара привлекли семерых человек и задействовали две единицы техники, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Во вторник в 12:40 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: деревня Наугольное, СНТ «Луч-1», участок 103.

«13:15 – ликвидация пожара. Привлекаемые силы и средства: две единицы техники, семь человек», – говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал.