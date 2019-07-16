РИАМО - 16 июл. Картой «Стрелка» теперь можно оплачивать не только проезд, но и посещение музея ГУАК МО «Серпуховский историко-художественный музей» — это новая веха в развитии доступной городской среды в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Инициативу разработал Минтранс Подмосковья совместно с комитетом по туризму Московской области и АО «Расчетные решения». Карта «Стрелка» выходит за пределы транспортного обслуживания и будет расширять область применения. Сейчас ей можно расплатиться только в одном музее, но в ближайшее время этот сервис планируется распространить и на другие музеи Подмосковья.

«Сегодня картой «Стрелка» пользуется более 2,5 миллионов человек, поэтому очень важно развивать новые полезные сервисы для удобства жителей и гостей Московской области. <…> Внедрение оплаты услуг музея посредством карты «Стрелка» — это новый этап развития доступной городской среды», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Серпуховский историко-художественный музей предоставляет скидку на Единый билет в размере 20% при оплате картой «Стрелка»: для граждан РФ – 160 рублей; для пенсионеров – 120 рублей; для школьников и студентов – 96 рублей.

Каждая вторая платная поездка автобусами «Мострансавто» оплачивается по карте «Стрелка» и «Стрелка/Тройка». Ежедневно картой «Стрелка» в Подмосковье пользуются свыше одного миллиона человек.