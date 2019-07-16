РИАМО - 16 июл. Началось комплексное благоустройство территории возле станции МЦД Ленинградская на севере Москвы, которая интегрирована со станциями МЦК «Стрешнево» и «Войковская», сейчас возле нее ведутся инженерные работы и демонтаж старого покрытия, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта города Москвы.

На севере столицы начались работы по комплексному благоустройству территории у новой платформы МЦД «Ленинградская», интегрированной со станциями МЦК «Стрешнево» и метро «Войковская». Общая площадь благоустройства составит 21,5 гектаров. Рабочие избавляются от старых покрытий, демонтируют старые бордюры и устанавливают новые. Протяженность бордюрного камня составит более 45 тысяч метров.

«Сейчас рабочие начали работы по устройству тротуаров, площадь которых составит почти 66 тысяч квадратных метров, прокладке кабельной линии протяженностью 7,6 тысячи метров и установке полиэтиленовых труб низкого давления», — говорится в сообщении.

На прилегающей к станции территории установят 430 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами. Они сделают подходы к станциям МЦК, МЦД и метро более комфортными и безопасными.

В рамках работ по благоустройству будет разбито почти 55 тысяч квадратных метров газона, высажено порядка 300 деревьев и 3 тысячи кустарников.

«В районах «Войковский» и «Покровское-Стрешнево» преобладает жилая застройка, но есть и такие значимые точки притяжения, как Московский авиационный институт и ТЦ «Метрополис». С просьбой благоустроить территории, прилегающие к станциям метро, МЦК и МЦД к мэру Москвы обращались местные жители», — отмечается в материале.

Платформа «Ленинградская» на Рижском направлении железной дороги находилась раньше в двухстах метрах от станции «Стрешнево» МЦК. Для пересадки пассажирам приходилось пройти это расстояние по улице. После переноса платформы «Ленинградская» к МЦК пересадка стала не только комфортнее, но и быстрее. В результате пассажиропоток на станции «Стрешнево»» вырос почти на 50%.

«Для создания удобных и понятных всем пассажирам пересадок между разными видами городского транспорта установят информационные стелы, обустроят дополнительные переходы и навесы», — добавляется в материале.

Расстояние от станции МЦК «Стрешнево» до автобусных остановок на Волоколамском шоссе и трамвайных остановок на Авиационной улице - 630 метров. Навес, объединенный с подземным пешеходным переходом через Волоколамское шоссе, позволяет сделать эту пересадку комфортной.

«От новой станции МЦД «Ленинградская» до станции метро «Войковская» - порядка 500 метров. Для того чтобы пассажирам было удобно сделать пересадку, вдоль 3-й Радиаторской улицы и 2-го Войковского проезда будут обустроены тротуары и размещены навигационные стелы. На перекрестке 1-го Войковского проезда и 3-й Радиаторской улицы будут организованы два пешеходных перехода вблизи автобусных остановок», — говорится в сообщении.

Для удобной пересадки со станции МЦД «Ленинградская» на автобусы остановочные павильоны в 1-м Войковском проезде будут размещены непосредственно у выходов с платформы.

На всей территории установят современные остановочные павильоны, а на трамвайных остановках по улице Константина Царева и Авиационной улице обустроят повышенные платформы, которые создают дополнительные удобства для пассажиров, прежде всего для маломобильных групп граждан.

«Важная составляющая благоустройства – обустройство пристанционных площадей и прилегающих к ним пространств. Возле станции МЦД «Ленинградская» проложат велодорожки к парку Покровское-Стрешнево, у выхода из станции МЦК «Стрешнево» разместят спортивные площадки и зону отдыха, а ближе к жилым домам высадят деревья», — добавили в материале.

Площадь у метро «Войковская» спроектирована на основе сложившихся пешеходных маршрутов. Там разместятся зоны ожидания и отдыха.

Работы по комплексному благоустройству этих городских территорий планируется завершить к концу ноября, когда будет запущена станция МЦД-2 «Ленинградская».