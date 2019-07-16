РИАМО - 16 июл. На территории музея-заповедника Петра Чайковского в Клину установили первую в России звуковую скульптуру «Мелодия Света», визуально напоминающую звуковую волну, сооружение реагирует на движения людей с помощью сенсоров и включает сочинения композитора, реагируя на их движения, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

В этом году музей-заповедник Петра Чайковского вошел в программу цифровизации подмосковных музеев. Благодаря этому у учреждения культуры появятся новые привлекательные для туристов мультимедийные объекты. Один из них – звуковая скульптура «Мелодия Света» уже смонтирован и установлен специалистами фирмы Sonicology из Санкт-Петербурга.

«Инсталляция состоит из вертикального двухметрового светодиодного стержня, эксклюзивного дизайна, напоминающего форму звуковой волны, и основания, оснащенного датчиками движения и высококачественной акустической системой. Звуковая скульптура - мультимедийный артефакт, в который интегрирована звуковая и светодиодная системы с набором сенсоров, считывающих перемещения и движения людей вокруг него», — говорится в сообщении.

В зависимости от активности зрителей, скульптура воспроизводит уникальную звуковую гамму и цветовую палитру. Другими словами, зрители экспозиции и их движения около артефакта управляют аудио-визуальным пространством скульптуры, погружаясь в процесс взаимодействия с объектом и создавая коллективную и цельную музыкальную композицию.

В музыкальную скульптуру уже загружены произведения Петра Ильича Чайковского. Его «Детский альбом» и «Времена года».

«Этот уникальный объект был разработан в Петербурге специально для музея-заповедника Петра Ильича Чайковского, и не имеет аналогов не только в России, но и в мире. Над этой идеей я работал больше десяти лет, начиная с Массачусетского технологического института (MIT) в Бостоне, но ее реализация началась уже здесь, в России, при поддержке кафедры светового дизайна университета ИТМО», — рассказал автор идеи, дизайна, медиахудожник Тарас Машталир.

Он добавил, что первые версии (пробные) подобного объекта находятся в Шанхайском музее науки и технологии (Китай) и музее оптики в Петербурге.

«Программа цифровизации подмосковных музеев - часть национального проекта «Культура», но для наших посетителей этот посыл расшифровывается намного проще и понятнее: мультимедийные объекты привлекают в музеи молодежь. Они не заменяют и никогда не заменят артефакты, - но они рассказывают о сокровищах музея современным языком», — отметила министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

Она подчеркнула, что посетители музея Чайковского, даже самые юные, получив новую для них информацию о творчестве великого композитора, смогут сразу погрузиться в игровую среду и с помощью этой уникальной стелы выразить свои мысли на музыкальные темы.