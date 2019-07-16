РИАМО (БАЛАШИХА) – 16 июл. Образцовый ансамбль народного танца «Веселинка» и солисты образцового вокального ансамбля «Планета детства» из ДК «Подмосковные вечера» Балашихи стали призерами международного фестиваля «Планета искусств» в Крыму, сообщила «РИАМО в Балашихе» директор Дома культуры Наталья Алексеева.

Фестиваль прошел с 4 по 10 июля и собрал участников из разных городов России – Воронежа, Санкт-Петербурга, Серпухова, Сочи, Евпатории, а также творческие коллективы Кипра.

«Наши коллективы «Веселинка» и «Планета детства» – уже достаточно опытные артисты и вокалисты. Мы побывали на многих фестивалях различного уровня, которые проводились в Москве, Московской области и других городах России. В этот раз мы завоевали призовые места и в Евпатории, чему очень рады!» – сказала Алексеева.

Она добавила, что молодые артисты из Балашихи исполнили сольные и ансамблевые номера в номинациях «Эстрадный вокал» и «Народный танец», где заняли первые и вторые места. Победители получили дипломы участников и кубки лауреатов.

По итогам мероприятия для участников конкурса подготовили экскурсионную программу. Дети посетили достопримечательности Евпатории, Севастополя и Бахчисарая.