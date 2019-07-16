РИАМО (БАЛАШИХА) – 16 июл. Незаконные торговые палатки демонтируют в микрорайоне Салтыковка в Балашихе, они находятся вблизи Мирского проезда, дом №5, сообщила заместитель начальника отдела по развитию предприятий торговли и сферы услуг управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации Балашихи Ирина Алаева.

«Мы еженедельно проводим мониторинг по выявлению незаконно установленных торговых объектов на территории Балашихи. Сегодня (16 июля – ред.) мы демонтируем 10 самовольных построек, находящихся в микрорайоне Салтыковка, вблизи дома №5 по Мирскому проезду. Собственнику было выдано уведомление о необходимости демонтировать палатку самостоятельно, но он этого не сделал», – сказала Алаева.

Она добавила, что к незаконно установленным торговым точкам относятся объекты, размещенные на территории без согласования с администрацией горокруга и не соответствующие требованиям архитектурно-художественного вида. По словам Алаевой, в июне текущего года в Балашихе демонтировали 25 незаконно установленных палаток.

«Уведомление о демонтаже незаконно установленного торгового объекта выдается собственнику за две недели. После сноса палатки хранятся на складе в течение месяца. Если хозяин их не забирает, материалы утилизируют», – пояснила Алаева.