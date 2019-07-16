РИАМО - 16 июл. Комиссия Московского областного УФАС России рассмотрела и признала правомерной жалобу ООО «УК Ромос» на действия администрации городского поселения Одинцово при организации и проведении торгов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно доводу жалобы, администрация неправомерно отклонила заявку на участие в конкурсе.

«Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка организации и проведения торгов, и признала жалобу обоснованной», - говорится в сообщении.

Администрации Одинцова выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.