РИАМО (БАЛАШИХА) – 16 июл. Инспекторы ГИБДД подмосковной Балашихи 17 июля проведут рейд по пресечению фактов нарушения перевозки детей на дорогах округа, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«Сотрудниками ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» 17 июля 2019 года с 15:00 до 17:00 в городском округе Балашиха будет проводиться профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир», – говорится в сообщении.

Мероприятие направлено на выявление и пресечение фактов нарушения водителями перевозки детей без детских удерживающих устройств в автомобиле, а также пресечение нарушений правил дорожного движения РФ со стороны детей-пешеходов и водителей транспортных средств.

Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

При нарушении данных требований водителю грозит штраф в размере 3000 рублей.

Инспекторы призывают водителей транспортных средств быть более внимательными к детям, находящимся у края проезжей части, заблаговременно снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам и местам массового скопления людей.