РИАМО - 16 июл. Огнеборцы ликвидировали возгорание, возникшее в сарае деревни Крюково на территории городского округа Истра, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Информация о пожаре поступила в три часа ночи во вторник. Все последствия возгорания устранили в 5:40.

«Привлекаемые силы и средства: 3 единицы техники, 10 человек», — говорится в сообщении.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Московской области призвали граждан при возгорании сохранять спокойствие и соблюдать правила пожарной безопасности. В случае необходимости стоит обращаться в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия 8(498)505-41-70, а также по телефону спасения - 01, с мобильного - 101.