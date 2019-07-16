РИАМО - 16 июл. Три аукциона на проведение работ по благоустройству в Центрального административного округа Москвы представят на публичном слушании о закупках, которое состоится в рамках проекта «Биржа торгов», говорится в сообщении пресс-службы департамента города Москвы по конкурентной политике.

«Город заинтересован в расширении пула поставщиков, при этом необходимы и опытные инвесторы, имеющие хорошую репутацию и готовые к большому объему работ. В итоге все должна решить конкуренция», - сказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Он также отметил, что участником аукционов нужно учитывать высокую значимость проводимых процедур.

На публичном слушании будут представят две закупки, которые будут реализованы в рамках программы «Мой район», заказчиком которых выступает ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО», а также совместную закупку 8 городских учреждений, организатором которой выступает ГБУ «Жилищник района Хамовники».

В рамках первой закупки исполнитель должен будет благоустроить Таганский район и Арбат — обустроить дороги, тротуары, прилегающие озелененные и дворовые территории. Начальная цена контракта – 207 миллионов рублей.

Второй аукцион предусматривает благоустройство территорий Басманного и Таганского районов. Здесь будут проводиться работы по замене покрытий дорог и тротуаров, устройство бортового камня, установка освещения. Стартовая цена контракта – 299 миллионов рублей.

Третий контракт предполагает благоустройство 58 дворовых территорий разных районов ЦАО Москвы. Его начальная цена – 313 миллионов рублей.

Публичное представление процедуры состоится 18 июля по адресу: Петровка, 15 (Московская торгово-промышленная палата). Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации на сайте департамента города Москвы по конкурентной политике (http://mos-tender.com/publicpresentation1).