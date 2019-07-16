РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 июл. Школа №30 в подмосковном Подольске закупила интерактивные доски и принтеры к новому учебному году, сообщила «РИАМО в Подольске» директор образовательного учреждения Ольга Войнова.

«Подготовка к новому учебному году – комплекс мероприятий, которые начинаются с осени. В этом году (в 2019 году - ред.) в школе №30 мы отремонтировали стены в столовой (положили плитку), покрасили стены, поменяли жалюзи в коридорах на 1 этаже и в кабинете биологии. Нами была закуплена оргтехника. В частности, мы приобрели три интерактивные доски и принтеры. Помимо этого, мы купили бактерицидные лампы для того, чтобы проводить кварцевание во время эпидемий», – сказала Войнова.

Она отметила, что к предстоящему учебному году в школе планируют отремонтировать крыльцо и провести обследование кровли.