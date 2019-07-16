РИАМО – 16 июл. В Москве 28 человек отравились после того, как съели еду, купленную в автоматах Healthy food, по этой причине столичное управление Роспотребнадзора организовало эпидемиологическое расследование, сообщается на официальном сайте ведомства.

У всех пострадавших, преимущественно у офисных работников, диагностирована острая кишечная инфекция.

«Все заболевшие – взрослые. По состоянию на 16 июля 2019 года за медицинской помощью обратилось 28 человек, из них госпитализированы в инфекционные стационары 17 человек. Предварительный диагноз госпитализированных – сальмонеллез. Расследование начато 15 июля и проводилось в том числе в ночь на 16 июля», – говорится в сообщении.

По результатам факторного опроса установлено, что пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением продукции компании под брендом Healthy food, приобретенной через автоматы, размещенные в бизнес центрах для сотрудников офисов.

«Установлено, что цех по производству данной продукции находится в Юго-Восточном административном округе Москвы на территории промышленной зоны. Уведомления о начале предпринимательской деятельности по оказанию услуг общественного питания и торговли продуктами питания, обязательные для этих видов деятельности, юридические лица в управление Роспотребнадзора по городу Москве не представляли», – уточняется в материале.

В ходе расследования по месту производства продукции ООО «Хэлфи Фуд Продакшен» установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований по производству готовой продукции на вывоз, предназначенной для дальнейшей реализации через вендинговые аппараты ООО «До Луны и обратно» под брендом Healthy food.

Санитарно-техническое состояние производственных помещений неудовлетворительное. На предприятии не соблюдается поточность технологического процесса, набор производственных помещений не соответствует объему выпускаемой продукции, отмечается совместное хранение сырья и готовой продукции.

Кроме того, часть используемого холодильного оборудования находится в неисправном состоянии, температурный режим хранения продукции не соблюдается. В ходе эпидемиологического расследования изъято из оборота около 3 тонн обезличенного сырья и готовой продукции.

«Для проведения лабораторных исследований на базе лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» отобраны образцы сырья и пищевой продукции, взяты смывы с технологического оборудования и объектов окружающей среды. Произведен забор нативного материала у сотрудников предприятия», – дополняется на сайте.

В настоящее время помещения производственного цеха опечатаны. Также в офисах и фитнес-центре закрыты 15 станций здорового питания (вендинговых автоматов), реализующих продукцию под брендом Healthy food в Центральном, Западном, Северном и Юго-Западном административных округах, и опечатано кафе Healthy food ООО «Горшочек, вари» в торговом центре «АФИМОЛЛ Сити».

Эпидемиологическое расследование и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий как на производстве, так и в местах реализации продукции, изготовленной в ООО «Хэлфи Фуд Продакшен», продолжается.