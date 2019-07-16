РИАМО - 16 июл. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что необходима экспертная проработка вопроса о возвращении в Уголовный кодекс пункта о конфискации имущества коррупционеров, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее с вышеупомянутым предложением выступил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он также предложил вернуть в УК РФ норму, позволяющую следователям получать доступ к банковской тайне предполагаемых взяточников до решения суда.

«Какой-то сформированной позиции по упомянутым вопросам нет. Нужна экспертная проработка. До сих пор никакого обсуждения на этот счет не велось. Каких-либо решений на этот счет не принималось», - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России добавил, что методы борьбы с коррупцией постоянно совершенствуются. Этим занимается комиссия при администрации президента под руководством Антона Вайно.