РИАМО - 16 июл. Рассмотрение уголовного дела о краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи начнут 22 июля, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы Замоскворецкого суда Москвы.

Картина «Ай-Петри. Крым» была украдена с выставки Архипа Куинджи в Третьяковской галерее 27 января. На глазах у посетителей мужчина снял полотно со стены и унес его. Похитителя задержали в Подмосковье по горячим следам. Похищенную картину обнаружили в строящемся доме в Московской области.

«По делу Чуприкова судебное заседание назначено на 22 июля в 11:30, продление срока содержания под стражей на шесть месяцев, до 28 декабря 2019 года», - сказал собеседник агентства.

В ходе предварительного расследования по уголовному делу проведены две психиатрические экспертизы, которые установили вменяемость злоумышленника в момент совершения преступления.

Комплексной искусствоведческой судебной экспертизой стоимость художественного произведения оценена почти в 20 миллионов рублей.

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