РИАМО - 16 июл. В Подмосковье на объектах предпринимателей с начала года устранили нарушения по 667 замечаниям, связанных с порядком и чистотой, что составляет 76% от общего числа нареканий, такие рейды проводят представители местных Торгово-промышленных палат (ТПП) и сотрудники территориальных отделов Госадмтехнадзора Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Самыми результативными стали «походы чистоты» в городских округах Дубна, Дмитровский, Павловский Посад, Люберцы, Егорьевск, Ступино, Красногорск, Подольск, Солнечногорск и Талдомский. Здесь до принятия официальных административных мер устранено 100% нарушений», — рассказал начальник Госадмтехнадзора Олег Баженов.

Так, местные предприниматели Егорьевска устранили 36 нарушений, Дубны - 35, Ступина – 28, Подольска - 26.

Во время подобных проверок инспекторы ведомства указывают бизнесменам на нарушения порядка, чистоты и благоустройства, которые они допустили на своих участках, а также берут на контроль исправление найденных неполадок. Хозяевам торговых заведений выдаются сообщения о наличии на их объектах нарушений правил благоустройства. Если нарушения устраняются, то к административной ответственности нарушители не привлекаются.

Госадмтехнадзор стал привлекать к наведению чистоты и порядка представителей ТПП с 2016 года. В результате получено прорывное увеличение количества устраненных нарушений на объектах регионального предпринимательства. Так, в 2016 году устранено 764 нарушения, а 2017 уже вдвое больше. За 2018 год членами ТПП было проведено свыше 360 рейдов и выдано 1,6 тысячи сообщений, из которых 1,35 тысяч были решены предпринимателями.