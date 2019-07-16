РИАМО - 16 июл. Сотрудники МУ МВД «Пушкинское» задержали подозреваемого в краже мобильного телефона у местной жительницы, сообщается на сайте Главного управления МВД РФ по Московской области.

В дежурную часть Правдинского отдела полиции обратилась с заявлением о краже мобильного телефона 41-летняя местная жительница. Сумма ущерба составила 11 тысяч рублей.

«По подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан местный житель 44 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»)», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.