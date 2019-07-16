РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. Более 5 миллионов рублей планируют потратить на создание доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья почти в 30 школах Подольска, сообщила «РИАМО в Подольске» заместитель председателя комитета по образованию администрации городского округа Галина Киселева.

«В Подольске на создание доступной среды для учащихся с ограниченными возможностями здоровья выделяются средства, как из муниципального и областного бюджетов, так и из федерального. В частности, в текущем году (в 2019 году - ред.) работы по программам «Социальная защита» и «Доступная среда» будут выполнены в 29 школах округа. Где-то появятся визуальные устройства и знаки, а где-то будет отремонтирована входная группа и оборудована санитарная комната. На эти цели будет потрачено более 5 миллионов рублей», – сказала Киселева.

Еще свыше 5,2 миллионов рублей выделили на закупку необходимого оборудования для занятий с детьми и проведение различных работ в двух школах по программе Московской области «Социальная защита».