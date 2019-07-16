РИАМО - 16 июл. Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев провел встречу с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы и пояснил, что ЦИК не имеет права вмешиваться в решения о регистрации кандидатов, принятые окружными избиркомами, сообщает «Интерфакс».

Ранее 27 кандидатам в Мосгордуму было отказано в регистрации. На данный момент завершили работу 25 окружных избирательных комиссий. Окончательные решения о регистрации обнародуют 17 июля.

«Он (Булаев – ред.) отметил, что ЦИК не может рассматривать жалобы, которые могли бы повлиять на судьбу кандидатов. В Центризбиркоме можно обжаловать только действия или бездействие избиркомов», - отмечается в статье.

Булаев добавил, что ЦИК может обсудить с кандидатами только проблемы интерпретации законодательства.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года. Ранее глава столичного Красносельского района Илья Яшин сообщил о том, что его сняли с выборов из-за превышения брака в подписных листах. Яшин готовит апелляцию на данное решение.