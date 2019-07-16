РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. В Подольске межведомственная комиссия приступила к проверке готовности муниципальных школ к новому учебному году, сообщила «РИАМО в Подольске» зампредседателя комитета по образованию администрации городского округа Галина Киселева.

«В Подольске с 15 июля началась приемка муниципальных общеобразовательных учреждений округа. Межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители различных структурных подразделений администрации и других ведомств, проверяет их готовность к новому учебному году. В частности, они оценивают инфраструктуру, общее состояние, готовность к эксплуатации, закупку необходимого оборудования, соблюдение санитарных норм и так далее. Также комиссия будет проверять и частные школы Подольска», – сказала Киселева.

Она пояснила, что при проведении проверки большое внимание уделяется антитеррористической безопасности детей, медобслуживанию и организации питания.

На подготовку к новому учебному году из муниципального бюджета ежегодно выделяются средства на проведение различных работ в школах Подольска: ремонт кровли, закупку оборудования, благоустройство, замену окон и так далее. В текущем году на эти цели будет потрачено более 40 миллионов рублей.