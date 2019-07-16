РИАМО - 16 июл. С начала года в Москве лицензию на охотничье огнестрельное оружие получили более 11 тысяч человек, при этом каждый желающий получить лицензию должен обеспечить условия сохранности оружия, например, приобрести сейф, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного управления Росгвардии.

«Охотничье огнестрельное оружие приобретается гражданами Российской Федерации на основании лицензии, выданной территориальными подразделениями Росгвардии. За первое полугодие текущего года лицензию на приобретение охотничьего огнестрельного оружия получили более 11,3 тысячи граждан», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что для получения лицензии на приобретение оружия гражданин предоставляет в территориальное подразделение Росгвардии по месту жительства заявление, паспорт, документы о прохождении соответствующей подготовки.

Также причиной отказа в получении лицензии может стать невозможность обеспечить условия учета и сохранности оружия либо необеспечение этих условий или не представление медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием и медицинского заключения об отсутствии в организме человека наркотических средств.