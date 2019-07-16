РИАМО (КОРОЛЕВ) – 16 июл. Жители Королева за месяц чаще всего жаловались на нарушение графика вывоза мусора, всего от жителей поступило более 4,5 тысяч заявок, сообщила заместитель руководителя городской администрации Светлана Викулова.

Во вторник в Королеве прошло очередное оперативное совещание. На нем участники обсудили итоги работы за неделю, поставили планы и проанализировали обращения жителей в ЦУР Королева за месяц.

«Всего с 1 по 30 июня в ЦУР Королева поступило более 4,5 тысяч заявок. Больше всего заявок подано на нарушение графика вывоза твердых бытовых отходов (ТБО). Также жители жаловались на разрушение дорожек и тротуаров, плохое состояние элементов детских и спортивных площадок, несанкционированные свалки. Согласно тепловой карте ЦУР, городской округ Королев находится на 9 месте в «зеленой зоне» из 12 муниципалитетов», – сказала Викулова.

С 8 по 15 июля жители Королева сообщали в ЕДС и на портале «Добродел» о плохом состоянии деревьев и кустарников, ямах во дворах, несанкционированных свалках и разбитых тротуарах и дорожках.