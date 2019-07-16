РИАМО - 16 июл. На Подмосковье и Москву надвигается сильный ливень, он может принести в столицу до половины месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

Прошедшей ночью существенных дождей в Московском регионе не отмечалось, гребень повышенного атмосферного давления с востока сдерживал продвижение фронтальной зоны с юга.

«К 12 часам зона осадков достигла Московского региона, небольшие дожди отмечены на юго-западе Московской области и на территории новой Москвы. Активизация процесса над столицей ожидается после 18 часов: начнется дождь, который с перерывами будет продолжаться более полутора суток», — говорится в сообщении.

Июльский ливень может принести в столицу от 20 до 50% от месячной нормы осадков в разных частях города.

Ранее в Московском регионе по 18 июля объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя и грозы.