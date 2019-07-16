РИАМО – 16 июл. Сотрудники полиции в городском округе Озеры раскрыли кражу велосипеда, ранее с заявлением о пропаже обратилась женщина, проживающая в микрорайоне имени Маршала Катукова, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

«Сумма ущерба составила 75 тысяч рублей. Сотрудниками полиции в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 41-летний местный житель», – говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, заключается на сайте.