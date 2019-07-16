РИАМО - 16 июл. Информация о заложенной бомбе в здании Высшей школы экономики (ВШЭ) на Мясницкой улице в Москве оказалась ложной, из-за анонимного сообщения из здания эвакуировали около 300 человек, сообщил во вторник РИАМО сотрудник пресс-службы ВШЭ.

«Сегодня (16 июля – ред.) в 10:13 на электронный адрес приемной комиссии НИУ ВШЭ пришло письмо, в котором сообщалось о заложенном взрывном устройстве в здании университета на Мясницкой, 11. В этой связи была предпринята экстренная эвакуация всех находящихся в здании людей и вызваны специальные службы. Всего было эвакуировано около 300 человек. Эвакуация прошла в штатном режиме, пострадавших нет. Работа специальных служб завершена», – сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что сообщение о заложенном взрывном устройстве не подтвердилось. В настоящее время идет восстановление работы подразделений университета, расположенных в здании на Мясницкой, дом 11.