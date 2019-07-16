РИАМО - 16 июл. Площадь мельничного комбината №3 в столице планируют увеличить, предполагаются расширение элеватора, строительство складов, мастерских, транспортного цеха, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 11 июля 2019 года согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы в отношении территории по адресу: улица 1-я Магистральная, владение 14 (САО).

«Инвестор, АО «Московский мельничный комбинат №3», планирует расширить промышленный объект в полтора раза. Если в настоящее время площадь комбината составляет около 41 тысячи квадратных метров, в дальнейшем он будет занимать свыше 62 тысяч квадратных метров», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

В частности, согласно проекту, предполагаются расширение элеватора, строительство складов, мастерских, транспортного цеха.

Проект внесения изменений в ПЗЗ будет вынесен на публичные слушания.