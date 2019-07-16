РИАМО - 16 июл. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области 17 июля подпишет соглашение в рамках «Дня поля Подмосковья» с Российским национальным исследовательским медицинским университетом имени Н.И. Пирогова Минздрава России, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхозпрода региона.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина, соглашение предусматривает расширение сотрудничества и совместной деятельности в области развития инновационных технологий для нужд сельского хозяйства в отрасли животноводства.

«Мы планируем взаимодействие по вопросу повышения эффективности репродукции крупного рогатого скота методами вспомогательных репродуктивных технологий. Будем совместно готовить и реализовывать проекты промышленного воспроизводства высокопроизводительных сельскохозяйственных животных с использованием современных передовых репродуктивных технологий, молекулярной генетики и биоинженерии», – сказал Разин.

Университет в рамах соглашения планирует разрабатывать, реализовывать и вести научно-практическое сопровождение проектов в области эмбриологии животных, генотипирования репродуктивного стада и молекулярно-генетических технологий.

Также университет готов вести ветеринарное сопровождение сельскохозяйственных животных, организовывать эмбриологические лаборатории и проводить работы по получению эмбрионов животных, проводить курсы повышения квалификации и обучения основным методикам технологии в отрасли животноводства.

«Министерство, со своей стороны, намерено реализовать мероприятия господдержки, стимулирующие осуществление технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса Московской области», – отметил министр.

По словам Разина, также планируется оказание информационно-консультационной поддержки и содействие в установлении деловых связей между сельскохозяйственными организациями региона и университетом.