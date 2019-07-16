РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июл. Сотрудники Росгвардии в подмосковных Люберцах задержали мужчину, укравшего перфоратор из магазина, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ведомства по Московской области.

«Экипаж группы задержания отдела вневедомственной охраны выехал по сигналу тревоги на охраняемый торговый комплекс на Новорязанском шоссе в Люберцах. Выяснилось, что двое покупателей взяли с витрины перфоратор и спрятали его в утеплитель. После этого один из злоумышленников покинул магазин, а его сообщник на кассе оплатил только утеплитель. Преступный замысел раскрылся на выходе из торгового центра, когда сработала антикражная система», – говорится в сообщении.

Сотрудники Росгвардии задержали ранее не судимого 30-летнего мужчину. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции. Сумма ущерба составила 22 тысячи рублей.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.