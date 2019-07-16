РИАМО - 16 июл. В селе Остафьево поселения Рязановское в новой Москве за счет инвестора возведут отвечающий всем современным требованиям образовательный кластер со школой и детским садом, говорится в сообщении пресс-службы комитета государственного строительного надзора города.

Новое учреждение появится в строящемся жилом микрорайоне и будет состоять из двух этажей.

«Детский сад обеспечит местами юных новоселов нового жилого микрорайона. Срок действия разрешения на строительство – до мая 2020 года», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Двухэтажное здание ДОУ построят в соответствии со всеми современными требованиями: групповые ячейки будут расположены отдельными блоками, в составе каждой ячейки предусмотрены игровые, раздевалки, буфетные, спальные комнаты, туалетная.

В кластере оборудуют зал для музыкальных занятий, совмещенный с кружковой, физкультурный зал с инвентарной, а также медицинский кабинет с процедурной. В здании установят лифт.

На территории обустроят игровые площадки с теневыми навесами из деревянного каркаса и физкультурную площадку с покрытием из резиновой крошки. Высадят деревья и кустарники.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. К проверкам детского сада и школы в Остафьеве будут привлекаться специалисты центра экспертиз («ЦЭИИС»), которые проведут весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – отметил Антосенко.