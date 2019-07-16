РИАМО - 16 июл. Подмосковное правительство распорядилось выплатить сотрудникам Главного управления Росгвардии по Московской области премии в размере 8 тысяч рублей каждому, выплату получат более 3 тысяч человек, соответствующее постановление имеется у РИАМО.

«Оказать дополнительные меры социальной поддержки в виде единовременных выплат 3125 сотрудникам Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Московской области <…> в размере 8 тысяч рублей каждому», - говорится в документе.

Премиями поощрят росгвардейцев, которые принимали активное участие в обеспечении правопорядка, пресечении преступлений и административных правонарушений на улицах и в общественных местах в Подмосковье, а также проводили профилактику терроризма в местах с массовым пребыванием людей и на объектах жизнеобеспечения.