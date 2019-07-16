РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 июл. На дне пруда у поселка Леспроект в подмосковном Подольске нашли тело 15-летнего подростка, пропавшего в горокруге несколько дней назад, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК по Московской области.

В Подольске 13 июля от местной жительницы поступило заявление о безвестном исчезновении ее 15-летнего сына. По данному факту следственным отделом по городу Подольск ГСУ СК России по Московской области незамедлительно было возбуждено уголовное дело по признакам преступления (убийство).

«В ходе проведения первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшего ребенка, на берегу пруда вблизи поселка Леспроект в Подольске были обнаружены предметы одежды несовершеннолетнего», – говорится в сообщении.

К поискам были привлечены водолазы и сотрудники МЧС, которые произвели осмотр водоема.

«В итоге 15 июля тело без вести пропавшего подростка было обнаружено на дне пруда. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле мальчика не обнаружено», – уточняется в материале.

Следователем продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти. Расследование уголовного дела продолжается.