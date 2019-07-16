РИАМО – 16 июл. Свыше 170 парковых объектов арендовали предприниматели у столицы, бизнесмены активно осваивают парковое пространство, конкурируя за право торговли и размещения нестационарных объектов на городских аукционах, говорится в сообщении пресс-службы департамента конкурентной политики Москвы.

Главными преимуществами павильонов, тележек, киосков и других НТО, которые находятся на свежем воздухе, по мнению инвесторов из числа представителей малого бизнеса, считаются долгосрочная аренда, приемлемая цена и выбор локации.

«При этом во внимание предпринимателей попадают не только объекты в Центральном административном округе, но и за его пределами», – отмечается в сообщении.

Все эти тенденции обсудили участники бизнес-завтрака «СовершенноЛЕТНИЕ предложения для бизнеса в московских парках».

Среди присутствующих были победители городских аукционов, представители столичных парков и предприниматели, которые только планируют арендовать объекты у города.

Возможность открыть торговую точку в столичном парке по итогам аукциона появилась у предпринимателей с начала 2018 года, пояснил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

«Вести бизнес в 170 нестационарных торговых объектах в различных парках Москвы появилась возможность у столичных предпринимателей благодаря аукционам этого года. В среднем на один лот претендуют два-три участника, что говорит о стабильной конкуренции в этом сегменте», – дополнил он.

Дегтев рассказал, что открытые аукционы помогли и паркам, и предпринимателям выстраивать понятные долгосрочные отношения.

При таком раскладе бизнес может инвестировать с далеким прицелом, а парки – повышать качество обслуживания за счет предоставляемого бизнесом сервиса, уверен Дегтев.

Возможность заключить договор на пять лет дает бизнесу ощущение стабильности, поделился мнением совладелец кафе греческой кухни «Lucky Souvlaki» Сергей Доронин.

«Пятилетний договор аренды дает предпринимателю уверенность. Можно планировать и разрабатывать маркетинговую стратегию на несколько лет вперед. В настоящее время у нас семь объектов, из них шесть располагаются в парке Горького, один объект – в саду «Эрмитаж», – добавил он.

Его коллега совладелец кафе «Меркато» Николай Борисов подчеркнул, что торговля в парках – метеозависимый бизнес.

«Но у бизнеса в парках есть и много плюсов. В частности, проходная локация и установленный срок аренды. На сегодняшний день у нас функционируют пять объектов, приобретенных через городские аукционы. Все они находятся на территории различных парков», – разъяснил предприниматель.

В настоящее время на городские аукционы выставлены 60 нестационарных объектов, расположенных в Лианозовском, Перовском парке, «Кузьминки-Люблино», «Сокольники», парке имени Горького и на территории «Сада Баумана». Площадь объектов варьируется от 2,5 до 380 квадратных метров. Арендаторы получат право вести торговую деятельность на протяжении пяти лет.

Победители смогут открыть самый разный бизнес – павильоны проката, кафе, точки общественного питания, торговые автоматы с горячими напитками и снеками, кукурузой и сахарной ватой.