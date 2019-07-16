РИАМО - 16 июл. В Московском регионе по 18 июля включительно продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за дождя и грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. Этот уровень объявили в Подмосковье из-за грозы и кратковременного дождя до 12 часов 18 июля. В Москве предупреждение из-за дождя действует также до 12 часов 18 июля, а из-за грозы - с 21 часа 16 июля по 21 час 18 июля.

Такой же уровень опасности погоды объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Орловской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей, где не требуется предупреждение об уровне погодной опасности, и Смоленской и Калужской областей, где пока нет сведений об уровне.

В Московском регионе 18 июля будет облачно, пройдет дождь, местами он будет сильным, ожидается гроза, порывы ветра при которой достигнут 12-17 метров в секунду. Температура ночью составит 13-15 градусов, днем — 20-22 градуса.

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