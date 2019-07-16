РИАМО - 16 июл. Уроженец Чувашской Республики украл у жителя Домодедова очки стоимостью более 16 тысяч рублей, в отношении вора возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Вымогательство», сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

34-летний пострадавший заявил о краже в дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона «Авиационный» УМВД России по округу Домодедово. Укравший также пытался получить от пострадавшего деньги. Полицейские провели оперативно-разыскные мероприятия и задержали ранее судимого 29-летнего уроженца Чувашской Республики.

«По факту совершенных преступлений Следственным управлением УМВД России по городскому округу Домодедово возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьи 161 и статьи 163 уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж» и «Вымогательство», — говорится в сообщении.

Санкции данных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. В отношении задержанного Домодедовским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.