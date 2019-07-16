РИАМО - 16 июл. Трех сотрудников управления по вопросам миграции (УВМ) московского главка МВД и трех соучастников обвиняют в организации незаконной миграции на территории столицы, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.

«Следственными органами <…> расследуются уголовные дела в отношении трех сотрудников столичного УВМ, а также трех их соучастников. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции, совершенное организованной группой»)», – говорится в сообщении.

Соучастники осуществляли сбор и подачу в отдел по вопросам миграции по городу Москве недостоверных документов для миграционного учета иностранных граждан. Экс-полицейские осуществили фиктивную постановку на учет по месту пребывания более 190 иностранцев.

Противоправная деятельность выявлена и пресечена в результате грамотно спланированных следственных и оперативных мероприятий, проведенных следователями Главного следственного управления СК РФ по городу Москве совместно с сотрудниками полиции и ФСБ России.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.