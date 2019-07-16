РИАМО - 16 июл. Жители Подмосковья за полгода поставили на кадастровый учет свыше 300 домов, а в течение июня в их число попали 11 домов, имеющие высокую социальную напряженность, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«За первое полугодие 2019 года на кадастровый учет поставлено 312 многоквартирных жилых домов в Московской области, а за июнь текущего года – 49», – подчеркнула министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Среди домов, связанных с неблагополучной социальной ситуацией, поставили на учет дом №10 в микрорайоне Малая Истра, дом №32 в жилом комплексе «Салтыковка престиж» в Балашихе и три дома в ЖК «Юбилейный» в Королеве. Кадастровый учет этих объектов долго не осуществлялся из-за ошибок инженеров в технических планах.

После постановки дома на кадастровый учет, граждане могут оформлять право собственности на квартиры и совершать с ними юридически значимые действия, например, продавать и дарить.

«После постановки дома на кадастровый учет жители могут оформлять регистрацию по месту жительства и, соответственно, пользоваться объектами социальной инфраструктуры по прописке: то есть записывать детей в школы, детские сады», — пояснила Федотова.