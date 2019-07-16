РИАМО - 16 июл. Четырех сотрудников отдела УВД по Западному административному округу Москвы, занимавшихся делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова, уволили со службы, сообщает РИА Новости.

Ранее на фоне расследования дела Голунова от работы отстранили руководителя антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрея Щирова. По представлению министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева президент РФ Владимир Путин снял с должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Юрия Девяткина.

«Такое решение было принято по результатам служебной проверки», - сказал представитель пресс-службы столичного главка полиции.

Голунов был задержан в центре Москвы 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков, которые якобы нашли при нем и у него дома. Журналист связал обвинения со своими расследованиями деятельности похоронного бизнеса. Позже с Голунова полностью сняли обвинения.

Главу отдела по борьбе с наркотиками УВД по ЗАО Москвы отстранили после дела Голунова>>