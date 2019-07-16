РИАМО - 16 июл. За три минувших дня диспетчеры комитета лесного хозяйства Московской области получили информацию о 96 людях, потерявшихся в подмосковных лесах, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В лесах Московской области начался грибной сезон и потерявшихся в лесу становится все больше. Только за прошедшие выходные дни в региональную диспетчерскую службу комитета лесного хозяйства через систему-112 поступило 30 сообщений о потерявшихся в лесу, а на вечер понедельника поступило еще 36. За три дня это 66 сообщений о 96 потерявшихся в лесу. Это достаточно большая цифра», – сказал председатель областного Комлесхоза Иван Советников.

В ведомстве предупредили грибников, что абсолютное знание местности не гарантирует полной безопасности в лесу. Поэтому необходимо соблюдать ряд простых правил.

«Сообщите близким, куда и как надолго идете, возьмите с собой все необходимое – заряженный телефон, компас, нож, спички, воду, оденьтесь в яркую одежду, осмотритесь на местности, запомните основные ориентиры», – отмечается в материале.

Если вы не можете найти дорогу домой, не стоит паниковать. Необходимо позвонить по номеру «112» и дождаться помощи.