РИАМО - 16 июл. В связи с временным переездом администрации округа Химки, прием его главы и руководителей основных структурных подразделений будет проходить в микрорайоне Сходня, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В течение недели все желающие жители микрорайона могут прийти ко мне на прием без предварительной записи. Также для оперативного решения вопросов вместе со мной встречи проводят управления ЖКХ, строительства, образования, предпринимательства, транспорта, культуры, спорта и туризма, а также крупнейшие управляющие компании», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Уже в первый день работы на прием пришли десятки жителей микрорайона. Самыми актуальными темами их обращений стали освещение улиц и реконструкция парка имени Величко, в котором решено обновить сцену. Также прозвучало много вопросов, касающихся благоустройства дорог.

«Мы живем в квартале Морщихино, и к нам ведет всего одна грунтовая дорога. Мы попросили у главы города привести ее в порядок. Получили ответ, что она в данный момент бесхозная, и власти округа сначала внесут ее в собственность муниципалитета, и займутся ремонтом», — отметил житель Химок Борис Краснов.

Благоустройство бесхозной грунтовой дороги, ведущей к частному сектору из 30 жилых домов в квартале Морщихино, начнут проводить в августе.

«По результатам приема населения в микрорайоне Сходня приняты решения: открыть полноценный филиал «МособлЕИРЦ», провести реконструкцию в парке имени Величко, усилить контроль за незаконной продажей алкоголя, проработать вопрос обустройства дороги в квартале Морщихино. Также определили места, где необходимо улучшить освещение», - отметил Волошин.

Администрация Химок будет работать для приема населения с 09:00 до 18:00 ежедневно по адресу: улица Первомайская, дом №33. Подробности можно узнать по телефону: 8 (495) 572-65-00.