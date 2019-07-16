РИАМО - 16 июл. В России оптовые цены на сахар обновили в июне пятилетний минимум, они упали на 27,5%, пишет РБК.

«В июне 2019 года оптовые цены на сахар упали по сравнению с ноябрем 2018-го на 27,5%, следует из данных Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар). В ноябре, когда сахар в опте впервые в прошлом году стал дешеветь, 1 килограмм стоил в среднем 37 рублей, в июне – уже 26,9 рубля», – отмечается в сообщении.

Предправления Союзроссахара Андрей Бодин подчеркнул, что такое снижение цены нетипично для отрасли. Обычно сезон начинается в августе и длится по июль. В конце сезона спрос на оставшийся сахар традиционно высок, производителям необходимо компенсировать затраты на хранение, и оптовые цены идут вверх.

Данные Минсельхоза РФ подтверждают, что белый свекловичный сахар подешевел: по состоянию на 11 июля 1 килограмм стоил 27,98 рубля, что на 6,8% ниже аналогичного показателя прошлого года.

Финансовый директор российского офиса французской компании Sucden Глеб Тихомиров отметил, что стоимость сахара в рознице зависит от колебаний в опте, но магазины могут держать цены. В свою очередь представитель сети «Магнит» согласился с тем, что поставщики опускают цены, и это отражается на розничной цене сахара «в сторону снижения».

Снижение оптовой цены на сахар не отразится на стоимости изделий кондитерской отрасли, уверен гендиректор «Эссен Продакшн АГ» (производит конфеты под брендами «35» и «Золушка») Леонид Барышев.Он пояснил, что, хотя в себестоимости сырья для некоторых кондитерских изделий доля сахара может достигать 40% на килограмм, с учетом коммерческих и других затрат в себестоимости уже готовой продукции она снижается до 10%.

Представитель Союзроссахара пояснил, что основная причина снижения оптовых цен – доминирующее над спросом предложение.

«На конец июня в России были рекордные запасы сахара – 2,7 миллиона тонн, что на 200 тысяч тонн выше уровня запасов прошлого года и на 700 тысяч тонн выше «базового» 2016 года, когда соотношение сахара на рынке и запасов было оптимальным», –дополнил он.

Для поддержания баланса спроса и предложения на рынке сахара Минсельхоз уже дал рекомендации региональным органам управления АПК сократить посевы свеклы в текущем году.

Но, по мнению Тихомирова, чтобы поддержать нормальный объем производства и смягчить ценовые колебания, производителям нужно наладить прежде всего экспорт, и здесь им необходима поддержка государства.