РИАМО - 16 июл. После того, как власти Москвы сняли для ряда владельцев участков запрет на строительство, в бюджет города поступило 2,14 миллиарда рублей по соответствующим платежам, этот итог оказался выше дохода за первое полугодие 2018 года на 80 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

«С начала 2019 года владельцы 28 земельных участков общей площадью 64,9 гектара получили от города распоряжения о снятии запрета на строительство», — сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Теперь владельцы данных земельных участков смогут в установленном порядке осуществлять на них любое строительство, соответствующее градостроительному плану.

В отношении ряда земельных участков в Москве устанавливается запрет на строительство, при этом собственники участков, желающие возвести капитальные объекты, могут обратиться в департамент городского имущества для снятия данного запрета.

За госуслугой «Выдача распоряжения о снятии запрета на строительство» могут обратиться физические и юридические лица, а также ИП, являющиеся собственниками земельных участков, в отношении которых решением города о передаче в собственность земельных участков был установлен запрет на строительство, реконструкцию зданий, строений, сооружений на земельном участке.

Юридическим лицам госуслуга предоставляется исключительно в электронном виде на портале mos.ru.