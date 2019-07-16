РИАМО – 16 июл. С начала 2019 года количество ипотечных сделок увеличилось в Москве на 22%, так, в июне зафиксировано оформление более 6 тысяч договоров, говорится в сообщении пресс-службы управления столичного Росреестра.

«Так, во втором квартале текущего года зарегистрировано 21984 договоров ипотечного жилищного кредитования – на 8% больше, чем в январе-марте (20388). В частности, в июне зафиксировано 6745 ипотечных договоров, что практически сопоставимо с показателем предыдущего месяца (6679) – рост 1%», – разъясняется в материале.

С января столичным Росреестром зарегистрировано 42372 договора ипотечного жилищного кредитования – на 12% больше аналогичного периода прошлого года (37869).

С начала года число ипотечных сделок увеличилось на 22%, достигнув наивысшего показателя в апреле – свыше 8 тысяч договоров. Отчасти, это может быть связано с реализацией кредитов, полученных в конце прошлого года.

Сейчас наблюдается состояние покоя – два месяца подряд количество сделок держится на уровне семи тысяч, отметил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

«Как считают многие эксперты, говорить о стагнации или иных резких изменениях на рынке ипотечного кредитования преждевременно: опыт прошлых лет показывает прямую связь высокого спроса на жилье и сниженной ипотеки», – пояснил он.

Средневзвешенная ипотечная ставка в 2018 году достигала рекордно низких 9,5%. Сейчас этот показатель выше 10,5%. Центробанк в середине июня снизил ключевую ставку на 0,25 пункта, что уже простимулировало крупнейшие банки страны начать пересматривать свою кредитную политику.

Возможно, в будущем это оживит рынок, и ипотека вновь станет фактором доступности жилья и, как следствие, регулятором спроса, резюмировал Майданов.