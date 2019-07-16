РИАМО - 16 июл. За неделю в медицинские организации Подмосковья по поводу присасывания клещей обратились 900 человек, обращаемость остается на уровне среднемноголетних значений, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

В регионе регистрируются единичные случаи заражения клещевым боррелиозом. Основные случаи присасывания клещей связаны с выездами жителей области за город в деревни и на дачи, с посещением лесных массивов.

«С начала сезона 2019 года в Московской области обработано 3,1 тысячи гектаров территорий, в том числе около 1,6 тысячи гектаров на территории летних оздоровительных учреждений. Акарицидные обработки проводятся в лесопарковых зонах, летних оздоровительных учреждениях, детских дошкольных организациях и зонах отдыха», — говорится в сообщении.

С профилактической целью лицам, отъезжающим в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также лицам профессиональных групп риска, работающим в природных биотопах, в государственных медицинских учреждениях области проводятся бесплатные профилактические прививки. Против клещевого энцефалита вакцинированы 7347 человек, в том числе около 2113 детей.

«В случае обнаружения на теле присосавшегося клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию за получением квалифицированной медицинской помощи и организацией лабораторного исследования клеща на наличие возбудителей инфекционных заболеваний, передающихся при укусе», — добавляется в сообщении.

Самостоятельно снимать клеща следует только в том случае, если отсутствует возможность обратиться в медицинскую организацию. Снятого клеща необходимо доставить на исследование в лабораторию.

По данным лабораторных исследований клещей, проведенных в Московской области, установлено отсутствие в них возбудителей клещевого вирусного энцефалита, однако в 14,9% исследованных клещей обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 3,13% - гранулоцитарного анаплазмоза человека, в 0,4%-моноцитарного эрлихиоза человека.

Клещевым вирусным энцефалитом можно заразиться не только при укусе клеща, но и при употреблении в пищу сырого козьего молока.

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