РИАМО - 16 июл. Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу и оставил без изменения решение Никулинского суда о расторжении брака бывшего капитана столичного «Спартака» Дениса Глушакова, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

«Суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, апелляция была сегодня», - сказал собеседник агентства.

В прошлом году Глушаков угодил в череду скандалов. В Сети появился видеоролик, который снимала супруга спортсмена. На нем запечатлен футболист с женщиной в бане. После этого супруги решили развестись.

В июне 2019 года «Спартак» расторг договор с Глушаковым. Сейчас футболист выступает за клуб «Ахмат».