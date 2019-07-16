РИАМО – 16 июл. В подмосковном Дзержинском планируют провести турнир по боевому самбо, он пройдет впервые в истории города, сообщил «РИАМО в Люберцах» лидер общественного движения «Гражданский комитет России», помощник президента Федерации боевого самбо России Артур Шлыков.

Во вторник Шлыков провел рабочую встречу с директором детско-юношеской спортивной школы «Орбита» депутатом Иваном Сирошем.

«В ходе встречи мы обсудили взаимодействие в области популяризации здорового образа жизни, спорта, а также продвижения занятий единоборствами среди молодежи. Вместе с этим была рассмотрена перспектива проведения на базе спортшколы «Орбита» первого в истории города турнира по боевому самбо», – сказал Шлыков.

В спортивной школе «Орбита» действуют секции по баскетболу, лыжным гонкам, настольному теннису, плаванию, художественной гимнастике, тяжелой атлетике, боксу и борьбе, пауэрлифтингу и легкой атлетике.



«Под руководством директора детско-юношеской спортивной школы «Орбита» Ивана Сироша формируется мощный коллектив профессиональных тренеров. В спортшколе работают 28 тренеров по разным направлениям. Считаю, что совместная работа по продвижению нашего национального российского вида спорта – боевого самбо – должна иметь реальный результат», – подчеркнул Шлыков.