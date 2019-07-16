РИАМО – 16 июл. Гинекологи в Сергиевом Посаде удалили 15-килограммовую опухоль пациентке, в настоящий момент пожилая женщина чувствует себя хорошо, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

На днях в отделение гинекологии Центра материнства и детства Сергиева Посада поступила 68-летняя женщина с жалобами на боль в животе. После проведения всех обследований было выявлено гигантское новообразование яичника.

«Пациентку сразу же доставили в операционную, где провели экстирпацию матки с придатками. В результате операции была удалена гигантская опухоль весом 15 килограммов. Выяснилось, что женщина на протяжении долгого времени отмечала увеличение живота, однако к врачу не обращалась», – отметил заместитель главного врача по детству и родовспоможению Сергиево-Посадской районной больницы Павел Глушко.

Он уточнил, что в настоящее время пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Женщинам, вне зависимости от возраста, необходимо проходить профилактический осмотр у гинеколога не реже одного-двух раз в год.

«К сожалению, многие гинекологические заболевания могут протекать практически бессимптомно. Важно, как можно раньше обнаружить их и вовремя начать лечение. Именно своевременное выявление заболеваний повышает эффективность лечения и нередко сохраняет жизнь и здоровье женщины», – резюмировал Глушко.