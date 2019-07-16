РИАМО - 16 июл. Пять многофункциональных центров Подмосковья в числе первых МФЦ в России оснастили криптобиокабинами – комплексами, позволяющими регистрировать биометрические параметры заявителя, сканировать документы и выдавать загранпаспорта нового поколения, говорится в сообщении пресс-службы МФЦ региона.

Тестирование первой криптобиокабины началось в МФЦ городского округа Щелково. Для того, чтобы оценить потенциал внедрения таких комплексов, многофункциональный центр посетил директор уполномоченного МФЦ Московской области Михаил Анисимов.

«На данный момент пять муниципалитетов Московской области – Щелково, Красногорск, Балашиха, Реутов и Люберцы – являются пилотами в эксплуатации криптобиокабин. До конца 2019 года мы планируем оснастить данными комплексами 44 многофункциональных центра Подмосковья, чтобы упростить и ускорить процесс получения загранпаспортов нового поколения гражданами Московской области», – отметил Анисимов.